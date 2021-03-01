Специалисты инфолинии Белорусского Красного Креста приняли более 2 тыс. звонков

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфолиния Белорусского Красного Креста пользуется спросом у населения: на минувшей неделе она преодолела порог в 2 тыс. звонков, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

В условиях непростой эпидемиологической ситуации БОКК развернуло работу инфолиний по номерам телефонов 201 (с мобильного) и 122 (с городского). "Прежде всего наши волонтеры оказывают психосоциальную поддержку. Но также нам поступают вопросы, где и как получить помощь в покупке и доставке рецептов, лекарств и продуктов, куда обращаться, если необходима помощь в уходе за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями, инвалидностью, куда можно обратиться за психологической помощью и т.д.", - рассказали в Белорусском Красном Кресте.

Сейчас по номерам 201 с мобильного и 122 с городского телефонов у волонтера-диспетчера также можно узнать, каким образом и какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.-0-