Специалисты из Иордании и Нигерии повысили квалификацию на базе университета МЧС

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать специалистов Генеральной дирекции гражданской защиты Иорданского Хашимитского Королевства повысили свою квалификацию на базе Международного центра подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Они прошли подготовку по программе "Управление спасательными и противопожарными операциями в чрезвычайных ситуациях". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В ходе обучения на полигоне оперативно-тактической подготовки спасателей со слушателями из Иордании практически отработаны элементы тушения пожаров на объектах хранения нефтепродуктов и газа, алгоритмы проведения аварийно-спасательных работ в зоне землетрясений, аварийно-спасательные работы на транспорте. В рамках выездных занятий слушатели посетили республиканский отряд специального назначения "ЗУБР" и государственное авиационное аварийно-спасательное учреждение "Авиация" МЧС.

На базе Международного центра подготовки спасателей Университета гражданской защиты МЧС с 2010 года подготовку прошли 618 представителей из Иордании.

Кроме того, 12 специалистов Федеральной пожарной службы Нигерии в течение недели повысили свою квалификацию в проведении аварийно-спасательных работ в высотных зданиях. В ходе курса подготовки специалисты из Нигерии изучили вопросы организации охраны труда при работе на высоте, а также алгоритмы использования альпинистского снаряжения и оборудования при проведении аварийно-спасательных работ. Кроме того, нигерийские коллеги отработали алгоритмы подъема и спуска с верхних этажей зданий при помощи спасательной веревки, научились организовывать и проводить эвакуацию пострадавших.

Подготовка специалистов из Нигерии университетом МЧС ведется с 2012 года. За это время на базе Международного центра подготовки спасателей УГЗ обучились 88 человек.-0-