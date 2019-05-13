Специальный центр обеспечит на II Европейских играх координацию и реагирование на нештатные ситуации

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-координационный центр II Европейских игр (ОКЦ) начал работать в Минске на пр. Победителей, 103. Возможности центра сегодня продемонстрировали премьер-министру Беларуси, председателю республиканского оргкомитета по подготовке и проведению II Европейских игр Сергею Румасу, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная задача центра - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации во время проведения II Европейских игр (за исключением инцидентов, которые относятся к компетенции силового блока). С 19 июня по 2 июля он будет работать в круглосуточном режиме, в составе одной смены задействуют около 100 человек. При создании ОКЦ учли международный опыт и предложения Европейских олимпийских комитетов.

Сергей Румас

Информация о нештатных ситуациях во время игр сразу будет попадать в этот центр. Вопросы, которые он будет решать, уже сейчас, до старта соревнований, отрабатываются на тренировках. Одну из них показали сегодня главе правительства в оперативном зале. Такая тренировка штатного персонала - пример того, как будет принимать решения рабочая смена в случае инцидентов во время игр. В оперативном зале будут находиться ответственные за разные направления - протокол, организацию питания, транспортного сообщения, телетрансляции, работу волонтеров, взаимодействие с Европейскими олимпийскими комитетами и др. Здесь же расположены переговорные комнаты для оперативного решения нештатных ситуаций.

Сергею Румасу также продемонстрировали работу Центра технических решений, который в составе ОКЦ отвечает за реагирование на все технические инциденты во время Европейских игр. Специальное подразделение будет заниматься контролем всех информационных систем, которые обслуживают различные подрядчики - "Белтелеком" и другие операторы связи. По итогам каждого дня будут собирать статистику технических проблем, чтобы ликвидировать "узкие" места и предупредить повторение нештатных ситуаций.

Возможным инцидентам будут присваивать три уровня - "красный", "желтый" или "зеленый" в зависимости от степени их серьезности. Как пояснил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, максимальное количество инцидентов необходимо переводить на "зеленый" уровень и решать проблемные вопросы на самих объектах, так как низовое звено управления организацией Европейских игр - это координационные центры непосредственно на каждом из объектов соревнований.

Для отработки действий ОКЦ в условиях, максимально приближенных к масштабному мультиспортивному форуму, Сергей Румас предложил до старта соревнований провести комплексное тестирование всех объектов Европейских игр. Сделать это планируется в первой декаде июня.

Отдельные объекты игр уже опробованы в режиме тестовых соревнований. В ближайшее время пройдут тестовые соревнования по легкой атлетике на стадионе "Динамо". Это ключевой объект с учетом того, что здесь пройдут церемонии открытия и закрытия игр. На минувшей неделе работу стадиона проверяли во время спортивно-культурного фестиваля Bright Festival.

Кроме того, Сергей Румас поинтересовался степенью готовности информационных систем для организаторов соревнований, а также мобильным приложением для гостей и туристов. Для II Европейских игр было разработано специальное программное обеспечение, которое в последующем может быть использовано на других крупных мероприятиях, не обязательно спортивных. Глава правительства согласился с тем, что этот продукт в последующем можно коммерциализировать. Одно из предложений госорганов - создать спортивную дирекцию, которая бы помогала в организации мероприятий, в том числе и за рубежом, с использованием разработанного программного обеспечения. Премьер-министр предложил комплексно продумать различные варианты уже после окончания Европейских игр. Ключевое условия - такая дирекция, если она будет создана, должна полноценно функционировать и зарабатывать средства, а не существовать на деньги из бюджета.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-