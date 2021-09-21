Спецмероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области 4-8 октября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие "Арсенал" пройдет в Минской области с 4 по 8 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В первую очередь будет активизирована работа по выявлению и изъятию у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия, направленные на проверку условий хранения огнестрельного оружия по месту жительства их владельцев", - рассказали в ведомстве.

По информации управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома, за 8 месяцев этого года с применением и использованием оружия совершено 19 преступлений. У жителей пристоличного региона изъято 266 единиц оружия и 6792 боеприпаса. 32 оружия граждане сдали добровольно.

УВД напомнило, что за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Люди, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

При обнаружении каких-либо подозрительных или посторонних предметов, оставленных без присмотра на рынках, в магазинах и других многолюдных местах, нужно незамедлительно сообщить по телефону 102 или в ближайший отдел милиции. "Категорически запрещается поднимать, трогать, сдвигать с места, бросать и разбирать эти предметы, а также в непосредственной близости от них пользоваться мобильными телефонами. Необходимо сохранять спокойствие и постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки и дожидаться приезда следственно-оперативной группы", - подчеркнули правоохранители.

Для предотвращения краж оружия милиция рекомендует его владельцам оборудовать жилые помещения либо места его хранения охранной сигнализацией с подключением ее на пульт централизованного наблюдения подразделений Департамента охраны МВД.

По телефонам 8 (017) 229-05-90, 8 (017) 229-04-32, 8 (017) 229-06-32 либо 102 можно сообщить информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке их добровольной сдачи.-0-