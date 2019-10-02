"Спорт-пари": новости для участников игр!

Компания "Спорт-пари" рада сообщить, что с 2 октября 2019 года цена ставки на одну комбинацию в электронной интерактивной игре "СпортТОТО" снижена в ДВА раза!

Правила участия в "СпортТОТО" просты: необходимо выбрать результаты для каждого из 13 матчей. Вариантов для выбора три: "победа первой команды", "победа второй команды" и "ничья". В случаях, когда результаты соперничества сложно предугадать, можно повысить шансы на победу, выбрав сразу несколько вариантов исхода для одного матча. Для этого нужно соблюсти несколько условий: в одном игровом поле не может быть выбрано два результата более чем для четырех матчей (к примеру, "победа первой команды" и "ничья") и не может быть выбрано три результата более чем для трех матчей ("победа первой команды", "победа второй команды", "ничья"). Снижение стоимости ставки за одну комбинацию – отличный повод потренировать свои навыки предвидения.

Развитие спорта и поддержка молодых спортсменов является одним из приоритетов компании. 21-22 сентября команда "Спорт-пари" совместно с Центром Максима Мирного провела очередной турнир по большому теннису из серии "Кубок "Спорт-пари" Sovenok Cup - 2019. Юные теннисисты напряженно боролись за победу в трех возрастных категориях: 8, 9 и 10 лет. Наша команда поддерживала каждого из участников турнира, здесь можно посмотреть репортаж о том, как это было.

Год побед в компании в самом разгаре. В 2019 году джекпот "Спортлото 5 из 36" был разыгран 4 раза на общую сумму более 700 000 рублей (очередной джекпот уже превышает 40 000 рублей). Самый большой джекпот в стране "Спортлото 6 из 49" размером почти в 4 миллиона рублей нашел своего обладателя в июне, а уже сегодня сумма нового джекпота составляет свыше 455 000 рублей. Были и максимальные выигрыши в "БЛИЦ" в размере 100 000 рублей, крупные розыгрыши в "КЕНО" на сумму 50 000 рублей, регулярные победы участников спортивных игр "Спортпрогноз" и "СпортТОТО" .

Прошедшие две недели также порадовали участников игр "Спорт-пари" : более 699 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Свыше 295 000 рублей получили участники "БЛИЦ" , 109 000 – участники "Спортпрогноз" , более 81 000 рублей – игроки "Спортлото 6 из 49" , а в "Спортлото 5 из 36" – более 23 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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