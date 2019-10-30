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30 октября 2019, 09:00

"Спорт-пари": новости для участников игр!

Радостные новости от компании "Спорт-пари": джекпот игры "Спортлото 6 из 49" превысил Br550 тыс.!

Напомним, 6 июня в 703-м тираже "Спортлото 6 из 49" Александр из Могилева выиграл почти $2 млн. Деньги были оперативно выплачены победителю в полном объеме. В соответствии с законодательством нашей страны суммы выигрышей в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

"Мы находимся в хорошем контакте с нашими победителями, в том числе и с Александром. Понятно, что вокруг подобных успехов неизбежно появляются невероятные легенды, поражающие воображение новости и небылицы. Могу сообщить, что у обладателя джекпота все хорошо. Он по-прежнему работает на предприятии в Могилеве, не потерял голову от выигрыша. Первой серьезной покупкой Александра стал новый велосипед. Он также подтвердил, что в ноябре будет готов пообщаться с журналистами и рассказать, как прошли первые полгода после выигрыша джекпота", - рассказал генеральный директор компании "Спорт-пари" Юрий Юрасюк.

Интересно, что для выхода на рубеж в Br550 тыс. первому джекпоту понадобилось 2 года и 4 месяца. Первый тираж "Спортлото 6 из 49" состоялся 11 декабря 2014 года. Отметка в Br550 тыс. (с учетом деноминации) была преодолена в 361-м тираже 30 марта 2017 года. Нынешний джекпот образовался в семь раз быстрее.

"Безусловно, на динамику роста повлияла сумма в 123456 белорусских рублей 49 копеек, которую компания добавила к джекпоту из собственных средств. Это было сложное решение, которое полностью себя оправдало. Скорость роста джекпота свидетельствует о все большем количестве белорусов, которые нам доверяют. Возможно, в недалеком будущем новости об обладателях многомиллионных выигрышей станут и для нашей страны вполне обыденными. Во всем мире это абсолютно нормальное явление. Здорово, что мы движемся в этом направлении", - добавил Юрий Юрасюк.

Растет и размер максимальной суммы выигрыша в "Спортлото 5 из 36". Несмотря на то, что последний розыгрыш джекпота состоялся в августе (тогда Артем из Минска стал обладателем более Br81 тыс.), новый джекпот игры уже составляет более Br70 тыс.

Много побед приносит участникам игр "Спорт-пари" 2019 год. Так, 14 октября победителю из Минска ставка в тираже №3553 игры "КЕНО" принесла Br25 тыс. Обладатель крупного выигрыша пожелал остальным участникам получать удовольствие от самого процесса игры.

Всего более Br719 тыс. было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари". Более Br182 тыс. выплатили участникам игры "КЕНО", более Br309 тыс. получили участники "БЛИЦ", Br99 тыс. - участники "Спортпрогноза", более Br90 тыс. - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более Br34 тыс.!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

m.sportpari.by

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