"Спорт-пари": новости для участников игр!

Новогодние и рождественские праздники закончились, но команда "Спорт-пари" продолжает делиться теплом и радостью. Впереди участников игр компании ждет много отличных новостей.

Поддержка и развитие олимпийского и паралимпийского движения в Республике Беларусь – один из ключевых приоритетов "Спорт-пари". Компания не только направляет часть выручки от каждой разыгранной ставки на эти цели, но и принимает непосредственное участие в организации спортивно-массовых мероприятий. Первого февраля "Спорт-пари" в очередной раз поддержит талантливых спортсменов со всей страны, присоединившись к проведению финальных матчей чемпионата Беларуси по бадминтону среди мужчин и женщин. В перерывах спортивных состязаний всех гостей мероприятия ждут увлекательные интеллектуальные квизы на призы компании "Спорт-пари", а также другие приятные сюрпризы. Ждем гостей яркого спортивного праздника в субботу, 1 февраля с 10:00 до 15:00 в малом игровом гандбольном зале Дворца спорта "Уручье" по адресу: проспект Независимости, 196.

"Спорт-пари" продолжает делиться историями наших победителей. История каждой победы заставляет поверить в чудо. Например, Александр из Бобруйска всю жизнь считал себя не очень удачливым человеком. Товарищ давно рассказал мужчине об играх "Спорт-пари", но Александр решился принять участие только спустя год. Первая же ставка в тираже 3639 игры "КЕНО" принесла победу и 4 000 рублей! Теперь Александр уверен: полоса невезения закончилась. Радостью от победы мужчина уже поделился с близкими.

Похожую историю рассказал Александр из Новополоцка. Когда-то мужчина увидел точку продаж "Спорт-пари", сделал ставку, и первая же комбинация стала победной. С тех пор Александр регулярно становился обладателем выигрышей. А победа в тираже 1931 игры "БЛИЦ" накануне Нового года принесла 10 000 рублей!

Прошедшие две недели радовали и остальных участников игр "Спорт-пари": более 792 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Более 358 000 рублей получили участники "БЛИЦ", свыше 91 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 126 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - свыше 35 000 рублей!

Наступивший 2020-й год радует замечательными новостями: джекпот "Спортлото 5 из 36" уже превышает 49 000 рублей (напомним, что в 2019 году джекпот в этой игре был разыгран 5 раз); а джекпот "Спортлото 6 из 49" перешел отметку в 922 000 рублей.

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

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