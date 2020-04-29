"Спорт-пари": новости для участников игр

Чемпионат Беларуси остается единственным действующим футбольным турниром в Европе и одним из немногих в мире. Неудивительно, что белорусские команды обзавелись иностранными фан-клубами, а болельщики внимательно следят за ними во всех возможных источниках информации.

Например, Владимир из Бреста давно использует в качестве источника спортивных новостей телеграмм-канал игр "Спортпрогноз" и "СпортТОТО". И это дает свои плоды: яркая победа в тираже 5262 принесла более 2 700 рублей!

Это не первая победа Владимира со "Спорт-пари": мужчина уже становился обладателем более 3 100 рублей в "Спортпрогноз". Футбол – главное увлечение победителя. Владимир внимательно изучает игру команд и делает ставки на нестандартные счета.

Владимир знает, что удобнее всего принимать участие в играх "Спорт-пари" онлайн: через мобильное приложение и онлайн-сервис. Быстрая регистрация и удобное пополнение счета позволяют каждому сделать шаг навстречу онлайн-победе. Победитель желает всем участникам быть настойчивыми и доверять интуиции.

Владимиру из Минска ставка в тираже 591 "СпортТОТО" принесла джекпот в размере более 18 500 рублей!

Победитель участвует в играх "Спорт-пари" около пяти лет и уже становился одним из обладателей джекпота в "СпортТОТО". Новая крупная победа произошла через год и оказалась приятной неожиданностью.

Владимир признается: побеждать ему помогают упорство и изучение статистики. Победитель внимательно следит за игрой команд и не пропускает ни одного тиража.

Владимир считает очень важным, что часть выручки от каждой ставки идет на развитие детского спорта, Олимпийского и Паралимпийского движения и поддержку социальных проектов. Благодаря этой победе исполнятся мечты победителя об уютном доме.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 652 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 361 000 рублей получили участники "Блиц", более 29 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 99 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 36 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 400 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 74 000 рублей (в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

Скачать мобильное приложение:

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ.

Размещение рекламы на БЕЛТА