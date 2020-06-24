"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться яркими победами участников электронных интерактивных игр. У каждого из победителей свой подход к составлению комбинаций и своя история участия в играх. Объединяет их одно: благодаря победам каждый из них исполняет свои мечты и мечты близких.

Все больше победителей интересуются мобильным приложением и онлайн-сервисом "Спорт-пари". Так, с преимуществами быстрых и удобных ставок прямо из дома познакомился Валерий из Ошмян. Победа в игре "Блиц" принесла мужчине 4 000 рублей!

Валерий участвует в играх "Спорт-пари" более трех лет и уже становился победителем. Есть обладатели крупных выигрышей и среди его знакомых. При составлении игровых комбинаций Валерий выбирает случайные числа, а игры считает приятным хобби.

О победе он узнал, проверив чек-прогноз на сайте m.sportpari.by. Теперь мечты дружной семьи начнут сбываться! Валерий напоминает остальным участникам: настойчивость — залог победы, нужно не сдаваться и получать удовольствие от игры.

А Леонида из Минска своим примером подтверждает то, что все больше женщин интересуются спортом и побеждают в спортивных играх "Спорт-пари". Женщина правильно указала счет матчей футбольных команд в игре "Спортпрогноз" и стала обладательницей свыше 4 700 рублей!

В этой победе Леонида была уверена: она уже более 5 лет участвует в играх "Спорт-пари" и хорошо разбирается в футболе. Женщине нравятся простые правила игры "Спортпрогноз" и доступная стоимость ставки.

Благодаря этой победе она исполнит мечту об обустройстве квартиры. А остальным участникам игр победительница советует: анализируйте игру команд и будьте уверены в своих комбинациях!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 713 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Свыше 358 000 рублей получили участники "Блиц", более 54 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 111 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 49 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 640 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 175 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

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