"Спорт-пари": новости для участников игр

Уважаемые участники игр!

Команда "Спорт-пари" по-прежнему старается работать для каждого участника игр по привычному графику в точках продаж и делает все возможное, чтобы быть доступными в онлайн, но временно объявляет режим "молчания" в группах в социальных сетях и на сайте компании, поскольку не считает возможным делиться новостями о ярких победах в текущих обстоятельствах.

В соответствии с условиями игр прием ставок, проведение розыгрышей и выплата выигрышей в полном объеме производится ежедневно. С результатами розыгрышей тиражей участники игр могут ознакомиться в точках продаж, на сайте, в онлайн-сервисе или мобильном приложении, а также по телефону горячей линии - 143. "Спорт-пари" сообщает, что с 14 августа также транслирует стрим розыгрышей в прямом эфире на ютуб-канале "Спорт-пари" ежедневно в 21.10.

За прошедшие две недели участникам игр "Спорт-пари" было выплачено более 952 000 руб. Более 345 000 руб. получили участники "Блиц", более 76 000 руб. - участники "Спортпрогноз", более 102 000 руб. - участники "Спортлото 6 из 49", а участники "Спортлото 5 из 36" - более 300 000 руб.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 1 888 000 руб. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 9600 (напомним, что 5 августа 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме более 268 000 руб.).

Берегите себя и своих близких. Мы - вместе. Мы - рядом.

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

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