"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах февраля.

Виктор из города Минска стал обладателем 4 000 рублей в тираже №1045 игры "Спортлото 6 из 49"!

Виктор принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около 2 лет и выбирает числовые комбинации по собственной стратегии: знаменательные даты семьи! В офис компании участник пришёл вместе с семьёй. Дни рождения самых близких помогли участнику не только одержать победу, но и порадовать их.

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит простоту правил и возможность, каждый раз принимая участие в игре, вместе со "Спорт-пари" помогать тем, кто в этом особенно нуждается: ведь часть выручки от каждой разыгранной ставки компания направляет на поддержку и развитие различных социальных проектов Беларуси.

Всем остальным участникам победитель желает отличного настроения и побед!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Андрей из Жодино стал обладателем 10 000 рублей в тираже №2329 игры "Блиц"!

Андрей принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около 5 лет. Победитель воспринимает участие как хобби.

Больше всего в игре "Блиц" участник ценит возможность в кратчайшие сроки узнать результаты тиража. А выбрал компанию "Спорт-пари" победитель из-за возможности участия с помощью мобильного приложения.

Всем остальным участникам победитель желает уверенности в своих числовых комбинациях!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 836 000 рублей. Более 403 000 рублей получили участники "Блиц", более 61 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 143 000 рублей – участники "КЕНО", более 157 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 59 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 840 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 12 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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