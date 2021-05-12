"Спорт-пари": новости для участников игр

Все больше участников отмечают удобство онлайн-сервиса m.sportpari.by, а также мобильного приложения "Спорт-пари". Пользователи делятся своим опытом, рассказывая об удобстве принимать участие в играх в любое время, в любом месте. Принять участие в электронных интерактивных играх не выходя из дома можно уже сейчас: нужно скачать мобильное приложение по ссылке на сайте компании или зарегистрироваться в онлайн-сервисе m.sportpari.by.

За прошедшие две недели команда "Спорт-пари" поздравила с яркими победами 2 обладателей крупных выигрышей!

Яркая победа в тираже №1095 "Спортлото 6 из 49" принесла более 2 849 рублей участнику игры из Минска. Победитель сделал ставку в одной из точек продаж города Минска, а на встрече с командой "Спорт-пари" узнал об обновлении мобильного приложения "Спорт-пари". Денис решил, что теперь будет принимать участие онлайн! Остальным участникам победитель желает верить собственные числовые комбинации!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Дениса и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Участник из Славгорода смотрел прямую трансляцию розыгрыша тиража №4107 игры "КЕНО", так и узнал о своей победе в 4 000 рублей! Анатолий принимает участие в розыгрышах каждую неделю. Благодаря победе мужчина сделает дома ремонт. Всем остальным участникам победитель желает верить в победу!

Команда "Спорт-пари" поздравляет Анатолия и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 752 000 рублей. Более 410 000 рублей получили участники "Блиц", более 77 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 136 000 рублей – участники "КЕНО", более 63 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 60 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объёме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 190 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 155 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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