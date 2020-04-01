"Спорт-пари": осуществить мечту можно прямо из дома

Уже более 12 лет "Спорт-пари" помогает побеждать участникам "Спортлото 6 из 49", "Спортлото 5 из 36", "КЕНО", "Блиц", "Спортпрогноз" и "СпортТОТО". Победители "Спорт-пари" уже осуществили мечты о собственном доме, путешествиях, обучении или помощи тем, кто в этом особенно нуждается.

Мечты исполняются у тех, кто действует. Сейчас самое время присоединиться к тысячам участников игр "Спорт-пари" в онлайн-сервисе или мобильном приложении. Регистрация займет несколько минут, а игровой счет удобно пополнить без комиссии через ЕРИП или прямо со счета мобильного телефона.

Артем из Минска стал обладателем джекпота "Спортлото 5 из 36" в размере 81 709 рублей. Он осуществил свою мечту изучать неизведанные места Беларуси благодаря ставке, сделанной в онлайн-сервисе m.sportpari.by! Как попробовать свои силы в теории вероятностей или прогнозировании результатов спортивных событий? "Спорт-пари" делится историей молодого человека.

1. Артем ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ на m.sportpari.by и АКТИВИРОВАЛ аккаунт, подтвердив свой адрес электронной почты.

2 Команда "Спорт-пари" убедилась, что будущий обладатель джекпота достиг совершеннолетия во время видеозвонка по Viber/Skype.

3. С помощью ЕРИП Артем ПОПОЛНИЛ ИГРОВОЙ СЧЕТ.

4. СДЕЛАЛ СТАВКУ на числовую комбинацию в "Спортлото 5 из 36"… и победил вместе со "Спорт-пари"!

История Артема подтверждает: чтобы победить, нужно сделать ставку. В период межсезонья гораздо приятнее остаться в уюте и тепле дома со своими близкими и сделать первый шаг онлайн к осуществлению мечты!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 704 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 330 000 рублей получили участники "Блиц", свыше 36 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 126 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 30 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 280 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер превышает 37 500 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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