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Общество
27 мая 2020, 09:00

"Спорт-пари": победы, которые меняют жизнь

Тысячи участников игр "Спорт-пари" уже сделали шаг к исполнению мечты! Команда "Спорт-пари" связалась с обладателями крупных выигрышей и выяснила, как изменилась их жизнь после ярких онлайн-побед.

Андрею из Любани ставка в мобильном приложении принесла более 9 000 рублей в "Спортлото 6 из 49" в мае 2019 года.

– Год назад я мечтал о собственном жилье. Теперь строюсь! Конечно, работы еще много. Поэтому участвую онлайн в "Спортлото 6 из 49" и "Спортлото 5 из 36". Небольшие победы есть всегда, но моя главная цель – это джекпот!

По работе Андрей часто ездит в командировки. Благодаря возможности пополнения счета и простому интерфейсу, пользоваться мобильным приложением "Спорт-пари" победителю очень удобно.

В августе 2019 Артем из Минска стал обладателем джекпота "Спортлото 5 из 36" и более 81 000 рублей, сделав ставку в онлайн-сервисе. Прошлым летом молодой человек мечтал о путешествиях с дружной компанией.

– Через пару месяцев после победы я взял отпуск и отправился путешествовать за границу, потом побывал в живописных местах родной Беларуси. Могу сказать одно: после победы мои мечты начали сбываться!

Победитель считает, что сейчас участие в играх онлайн – это еще и залог здоровья:

– Если есть возможность снизить число контактов с людьми – используйте ее. Благодаря интернету или мобильному приложению продолжать общаться и участвовать в играх можно, не выходя из дома.

Александр из Заславля уже не раз побеждал в играх "Спорт-пари". В марте 2020 ставка в мобильном приложении принесла более 13 000 рублей в "Блиц"!

– Эта победа стала классным подарком для нашей семьи! У нас четверо детей, с женой давно мечтали о большой машине. После победы со "Спорт-пари" купили минивэн. В играх продолжаю участвовать онлайн: это удобно. Победы, конечно, тоже мотивируют и улучшают настроение! Недавно правильно указал 4 числа из 6, радовались всей семьей.

Команда "Спорт-пари" сердечно желает всем участникам игр побед и осуществления мечты! А сделать шаг навстречу победе можно в онлайн-сервисе и мобильном приложении.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 760 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Свыше 341 000 рублей получили участники "Блиц", более 54 000 рублей – участники "Спортпрогноз", свыше 106 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 48 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 520 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 122 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

"СПОРТ-ПАРИ": ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

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Скачать мобильное приложение:

Сделать ставку онлайн!

Телефон горячей линии - 143

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

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