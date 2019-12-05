Спортинвентарь в числе самых популярных подарков во время акции "Наши дети"

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В числе самых популярных и наиболее ожидаемых подарков во время новогодней благотворительной акции "Наши дети" консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик назвала спортивный инвентарь, передает корреспондент БЕЛТА. Журналисты попросили рассказать, какие подарки помимо традиционных конфет и мандаринов чаще всего дарят ребятам во время акции. "Очень хорошая тенденция сложилась в последние годы - это спортивный инвентарь. Когда его дарят, у детей горят глаза", - отметла Лариса Емельянчик. Определиться с подарком шефам помогают сами интернаты. Часто просят современную технику, например, компьютеры. Где-то по возможности пытаются исполнять личные желания детей - по письмам, которые они пишут Деду Морозу. Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 по 10 января 2020 года. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных властей посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравят детей с Новым годом и Рождеством, вручат подарки, помогут в решении проблем. К благотворительной акции также присоединятся общественные объединения. Центральное событие акции - новогодний праздник во Дворце Республики в Минске. В нем примут участие воспитанники кадетских училищ и специализированных лицеев, победители олимпиад, творческих конкурсов, конкурсов профессионального мастерства и спортивных соревнований, учащиеся, которые достигли успехов в общественной работе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, семей беженцев и другие. Благотворительные новогодние праздники для детей пройдут во время зимних каникул в областных центрах и Минске, а также во всех городах и районах страны с участием руководства облисполкомов и Минского горисполкома, городов и районов.-0- Минобразования: среди благотворителей на акции "Наши дети" уже есть конкуренция В этом году о своем желании поучаствовать в акции заявили уже около 100 организаций. Посетить в этом году можно более 130 объектов. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!