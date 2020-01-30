Среднегодовая температура воздуха в Беларуси за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса

30 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Климат Беларуси меняется, среднегодовая температура воздуха за 10 лет увеличилась на 0,5 градуса. Растет риск экстремальных погодных явлений. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщил директор Института природопользования НАН Беларуси доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко.

Сергей Лысенко

"Особенно быстро происходит рост летней температуры. Активно идет потепление на юго-востоке Беларуси. Можно заметить, что количество осадков в январе-феврале увеличивается. Это более ощутимо в северных регионах страны", - рассказал Сергей Лысенко.

В таком изменении климата есть как плюсы, так и минусы. "Зимой будут уменьшаться затраты на отопление, потепление оказывает благоприятные условия для развития транспортной инфраструктуры, не считая речного транспорта, потому что в дальнейшем обмеление рек станет частым явлением", - пояснил Сергей Лысенко. Потепление скажется положительно и на сельском хозяйстве. На севере Беларуси низкие температуры всегда ограничивали развитие земледелия. На юге будет возможность выращивать больше персиков, абрикосов и других культур. Усилить положительный эффект позволят адаптационные мероприятия.

Во время круглого стола

"Есть и отрицательные стороны. Растет количество экстремальных погодных явлений, увеличивается вероятность заморозков и засух. Существует мнение, что с ростом температур увеличивается изменчивость метеоэлементов. Например, рост температуры воздуха не исключает наступление максимально холодных температур", - констатировал директор института.

Экстремальность климата может не способствовать успешному произрастанию ряда сельскохозяйственных культур. Участники круглого стола обсудили, как ученые могут помочь аграриям, работающим в новых климатических условиях, вызванных потеплением и засухой.-0-

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