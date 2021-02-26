26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя зарплата работников сельского хозяйства в 2020 году выросла на 16%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время итогового заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прирост объемов производства в сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой и принятыми решениями по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций способствовали улучшению аграрной экономики. За 2020 год на 14% увеличилась выручка от реализации продукции, на 39% выросла прибыль. Прирост выручки и прибыли способствовали росту заработной платы работников сельского хозяйства. В среднем за год она составила Br885, или 116% к 2019 году, в том числе в декабре - Br934", - рассказал Иван Крупко.

По его словам, в отрасли сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества убыточных организаций и сокращению просроченных финансовых обязательств.-0-