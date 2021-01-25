Средняя зарплата в Беларуси в декабре составила Br1474,6

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2020 года составила Br1474,6, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В ноябре средняя заработная плата работников составляла Br1300,5, в октябре - Br1285. При этом надо понимать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в декабре достигла Br2151,2 (темп роста к декабрю минувшего года - 114,3%). В Минской области средняя зарплата составила Br1427,1 (107,2%), Брестской - Br1289 (107,4%), Гродненской - Br1274,7 (110%), Гомельской - Br1263,4 (108,8%), Витебской - Br1213,7 (109,3%), Могилевской - Br1176 (109,9%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - декабре по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,2%.

Больше всего в декабре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br6270,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br4426), деятельность воздушного транспорта (Br2448,2, в том числе грузового - Br3608,3), производство химических продуктов (Br2779,7), геодезическая и картографическая деятельность (без научных исследований и разработок - Br2634,8), горнодобывающая промышленность (Br2576,9), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2415,4).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br672,3), сферы творческой деятельности и развлечений (Br842,7), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br793,3), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br838,5), рыболовством и рыбоводством (Br846,1).-0-