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Общество
24 августа 2021, 18:22

Средняя зарплата в Беларуси в июле составила Br1471,7

Фото из архива
Фото из архива
24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июле 2021 года составила Br1471,7, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июне этого года средняя зарплата работников была Br1433,4, в мае - Br1419,6. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июле достигла Br2062,1 (темп роста реальной зарплаты к июлю минувшего года - 104,8%). В Минской области средняя зарплата составила Br1475,3 (101,5%), Гомельской - Br1317,6 (104,2%), Гродненской - Br1275,9 (104,5%), Брестской - Br1264,7 (103,3%), Витебской - Br1227,4 (103,1%), Могилевской - Br1206,3 (103,9%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июле этого года по сравнению с июлем 2020-го возросла на 3,7%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5873,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br4026,2), производство химических продуктов (Br2365,8), деятельность воздушного транспорта (Br2791,6, в том числе грузового - Br2214,6, пассажирского - Br2870,2), горнодобывающая промышленность (Br2672,2), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2263,1), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2404,9), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2166,3).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br759,4), сферы творческой деятельности и развлечений (Br835,7), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br816,2), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br791,7).-0-
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