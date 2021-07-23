Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1433,4

В мае этого года средняя зарплата работников была Br1419,6, в апреле - Br1398,2. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в июне достигла Br2023,3 (темп роста реальной зарплаты к июню минувшего года - 104,2%). В Минской области средняя зарплата составила Br1420,6 (105,7%), Гомельской - Br1275,4 (104,6%), Гродненской - Br1243,7 (105,9%), Брестской - Br1219,8 (102,4%), Витебской - Br1207,4 (102,3%), Могилевской - Br1175,6 (103,5%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в июне этого года по сравнению с июнем 2020-го возросла на 4%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5738,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3539,5), производство химических продуктов (Br2293,5), деятельность воздушного транспорта (Br2627,2, в том числе грузового - Br2445,1, пассажирского - Br2651,1), горнодобывающая промышленность (Br2421,9), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2280,1), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2227,7), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2129,5).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br723,4), сферы творческой деятельности и развлечений (Br780,7), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br787,3), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br783,4).

Кроме того, опубликована статистика номинальной среднемесячной зарплаты по кварталам по видам деятельности. В основном отмечается рост этого показателя, в отдельных случаях значительный (например, в растениеводстве, животноводстве, охоте - с Br868,6 до Br1001,4, в горнодобывающей промышленности - с Br2045,5 до Br2410,6, производстве химических продуктов - с Br2184,8 до Br2601,5, деятельности воздушного пассажирского транспорта - с Br2242,7 до Br2687,6 и др.). Но при этом в деятельности грузового воздушного транспорта произошел спад - с Br3081,1 до Br2729,4. "Сдала" по показателям сфера информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания - с Br6338,2 до Br6188,1. Немного за квартал потеряла по этому показателю и сфера здравоохранения, социальных услуг - с Br1260,1 до Br1250,4.

В целом, если в I квартале сумма номинальной начисленной среднемесячной зарплаты составляла Br1321,6, то в II - Br1416,4.-0-