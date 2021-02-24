Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1290

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в январе 2021 года составила Br1290, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В декабре минувшего года средняя заработная плата работников составляла Br1474,6, а в ноябре - Br1300,5. При этом надо понимать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в январе достигла Br1849 (темп роста реальной зарплаты к январю минувшего года - 106,8%). В Минской области средняя зарплата составила Br1271,9 (106,2%), Гомельской - Br1146,8 (107,5%), Гродненской - Br1097,1 (107,5%), Брестской - Br1088,1 (106%), Витебской - Br1085 (105,8%), Могилевской - Br1053,5 (106,2%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе по сравнению с январем 2020 года возросла на 6,6%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5742,2), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2803,9), деятельность воздушного транспорта (Br2330,6, в том числе грузового - Br3122,1), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2314,5), химических продуктов (Br2224,5), горнодобывающая промышленность (Br2034).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br555,9), сферы творческой деятельности и развлечений (Br706,6), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br716,1), занимающимся рыболовством и рыбоводством (Br721,2), уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br805,6).-0-