Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1300,5

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре этого года составила Br1300,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В октябре средняя заработная плата работников составляла Br1285, в сентябре - Br1264,5.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в ноябре достигла Br1839,3 (темп роста к ноябрю минувшего года - 111%). В Минской области средняя зарплата составила Br1297,4 (110,5%), Гомельской - Br1141,5 (107,7%), Гродненской - Br1128,4 (107,5%), Брестской - Br1117,7 (107,3%), Витебской - Br1080 (106,9%), Могилевской - Br1065,2 (108,1%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8%.

Больше всего в октябре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5601,6), деятельность воздушного транспорта (Br2394,4, в том числе грузового - Br3243,9), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2286,9), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2023,8), горнодобывающая промышленность (Br2164,2), производство химических продуктов (Br2285,3).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br588,7), сферы творческой деятельности и развлечений (Br701,7), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br717,6), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br757).-0-