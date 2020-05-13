Средства защиты и линия по производству респираторов прибыли в Беларусь из Китая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Минобороны Беларуси Ил-76 с гуманитарной помощью из Китая приземлился на аэродроме в Мачулищах под Минском. В составе груза автоматическая линия по производству респираторов, аппараты ИВЛ и защитные средства, передает корреспондент БЕЛТА.

Это третья доставка из Китая гуманитарного груза для Беларуси, которая проведена по решению главы государства и в соответствии с постановлением правительства. Груз сформирован регионами-побратимами в Китайской Народной Республике. Координатор доставки - МЧС Беларуси. Общий вес груза - более 10 т.

Курсанты Университета гражданской защиты МЧС перегрузят помощь в автотранспорт МЧС, после ее доставят на склады Минздрава.

"В этом грузе респираторы, тесты, экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны", - сообщил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. Также данным рейсом прибыли 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Смотрим в первую очередь те регионы, где наиболее напряженная обстановка, - туда идет немного больше. Остальное распределяется равномерно по всей стране", - рассказал замминистра.

Он поблагодарил за помощь китайскую сторону, а также компании, которые проявили свою гражданскую позицию: "Энерго-Оил" и Wargaming.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Юржиц сопровождал груз. Он проинформировал о том, что рейс прошел в штатном режиме. "Экипаж справился со своей задачей на "отлично", - заключил замминистра.

Как сообщалось, сегодня утром из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет с медицинскими средствами от городов Пекин, Чанчунь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. В составе груза закупленная в Китае линия по производству респираторов KN95. Будет налажено собственное производство, которое обеспечит потребность и в плоских масках, и в респираторах 2-го и 3-го уровней защиты.

Более половины объема груза - средства медназначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.

Всего в Беларусь из Китая за март-май направлено более 90 т различных средств медицинского назначения, включая помощь от правительства КНР, регионов и субъектов хозяйствования, а также закупленные белорусскими компаниями медицинские изделия.-0-

Фото Максима Гучека