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19 октября 2019, 11:08

Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Правительство по предложению военного ведомства проработало комплекс мер по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. "Пакет мотивационных мер представлен Президенту и одобрен", - отметили в Минобороны.

Глава государства дал поручения подготовить проекты правовых актов по реализации предложений. "Часть из них будут внесены уже до 1 декабря, в том числе включение срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж", - проинформировали в оборонном ведомстве.

Параллельно прорабатывается еще ряд мер, предусматривающих льготы военнослужащим срочной службы в сферах образования, здравоохранения, а также жилищного обеспечения.-0-

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