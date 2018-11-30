Сроки согласования союзных программ планируется сократить до шести месяцев

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки согласования и утверждения программ Союзного государства планируется сократить до шести месяцев, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин перед заседанием Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства СГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас процесс согласования союзных программ может занимать до двух лет. Достаточно много критики по поводу длительности этой процедуры. Инновационный цикл постоянно сжимается, и два года - это слишком долго, наработки и предложения за это время могут морально устареть, и уже не будет смысла вкладывать средства. Поэтому перед нами поставлена задача сократить этот срок до шести месяцев. Для этого нужно выработать другие схемы, подходы к рассмотрению, формированию и утверждению данных программ, при этом без понижения качества отбора проектов", - сказал Александр Шумилин.

Сегодня на заседании комиссии будут обсуждаться результаты выполнения программ Союзного государства, которые находятся на завершающей стадии. "Важно рассмотреть возможности коммерциализации и использования данных результатов в реальном секторе экономики", - отметил председатель ГКНТ.

Вскоре состоится заседание Совета Министров Союзного государства, на котором будут утверждаться концепции и запускаться новые программы. "Есть очень интересные проекты, которые связаны с медициной, сельским хозяйством, геологоразведкой, высокими технологиями. В планах сегодня обсудить и одобрить примерный перечень, шорт-лист проектов для поддержки по союзным программам. Этот перечень будет вынесен на заседание Совета Министров Союзного государства", - добавил первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников.

Реализовано более 50 программ Союзного государства по самым разным направлениям - от аграрных наук до космических исследований. В 2018 году выполняется восемь союзных научно-технических программ: "СКИФ-Недра", "Луч", "Технология-СГ", "ДНК-идентификация", "Автоэлектроника", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы", "Комбикорм-СГ", "Спинальные системы".

Решение о создании Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства было одобрено постановлением Совета Министров Союзного государства от 16 июня 2017 года №19. Первое заседание состоялось 15 ноября 2017 года в Минске. Ее основные задачи - координация проведения научных исследований и разработок в Союзном государстве, определение форм и условий совместной деятельности инновационных структур, совершенствование договорно-правовой базы, формирование единой системы информационного обеспечения сектора исследований и разработок.-0-