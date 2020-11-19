Старовойтова: развитие национальной высшей школы соответствует общеевропейским принципам и критериям

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция министров Европейского пространства высшего образования прошла сегодня в онлайн-режиме. От Министерства образования Беларуси в работе форума приняла участие первый заместитель министра Ирина Старовойтова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"С момента присоединения Беларуси к Европейскому пространству высшего образования в 2015 году нашей страной в сотрудничестве с наблюдательной группой по Болонскому процессу и европейскими коллегами проделана значительная работа, - отметила Ирина Старовойтова. - Основные направления реформирования национальной высшей школы соответствуют общеевропейским принципам и критериям и реализуются в соответствии с утвержденным в 2018 году Стратегическим планом действий по реализации основных задач развития системы высшего образования в соответствии с принципами и инструментами Европейского пространства высшего образования".

Первый замминистра подчеркнула, что многое сделано, но многое еще предстоит сделать. "Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших европейских коллег, которые все это время были вместе с нами. Еще раз хочу подчеркнуть, что Министерство образования подтверждает свою приверженность к дальнейшей имплементации принципов и инструментов Европейского пространства высшего образования в системе высшего образования Беларуси. Стремясь к укреплению взаимовыгодных отношений, выражаем надежду на совместную работу в интересах мирного, стабильного, устойчивого развития", - добавила она.

В этом году организатором Конференции министров Европейского пространства высшего образования выступила Италия. Следующую Конференцию ЕПВО в 2024 году примет Албания. Участниками Болонского процесса являются 48 стран и ряд международных структур. В этом году к ним присоединилась Сан-Марино.-0-