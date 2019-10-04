Старовойтова: заказчики кадров должны тесно взаимодействовать с вузами

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заказчики кадров должны тесно взаимодействовать с высшими учебными заведениями. Такое мнение журналистам высказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова. Она приняла участие в церемонии вручения студентам БГУ дипломов победителей первого конкурса на соискание гранта "Стипендия Wargaming", передает корреспондент БЕЛТА.

"Министерство образования разработало инструкцию, на основе которой все вузы могут организовать такое государственно-частное партнерство. Мы готовы поддерживать такие идеи и в каждом конкретном случае рассматривать различные варианты. Взаимодействие с заказчиками кадров у нас есть и реализуется через различные форматы: от подбора кадров до стажировок и практик", - рассказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, заказчики кадров должны создавать условия, которые были бы привлекательными для молодого исследователя, ученого, специалиста. "Главное для предприятий, чтобы молодой специалист пришел к ним, закрепился и показал эффективную работу. От этого будет зависеть результативность всего предприятия. Ведь в современных условиях выигрывают те организации, где работают более квалифицированные кадры, а это напрямую зависит от качества их подготовки", - пояснила первый замминистра.

Ирина Старовойтова отметила, что сейчас профильным ведомством разрабатываются профессиональные стандарты. "Мы планируем к 2022 году создать более 40 новых профессиональных стандартов. На их основе будут создаваться образовательные стандарты, а на их базе - новые образовательные программы", - подчеркнула она.

Сегодня 16 студентов БГУ стали победителями первого конкурса "Стипендия Wargaming". Они получили гранты компании для реализации научных проектов. По мнению первого заместителя министра, проведение конкурса компанией Wargaming для студентов БГУ является хорошим примером государственно-частного партнерства.

"Такое взаимодействие вуза и заказчика кадров для нас интересно, потому что мы поддерживаем самых успешных студентов. Но, с другой стороны, такая совместная работа позволяет найти новые индикаторы для мотивации студентов к занятию наукой. В данном случае мы говорим о студентах, обучающихся в ведущем вузе страны на тех факультетах, которые отличаются своими сильными научными школами, фундаментальной подготовкой, - добавила Ирина Старовойтова. - Успешные студенты формируют имидж университета, а высокий статус вуза - это имидж страны".-0-