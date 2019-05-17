Старшеклассники 18 мая смогут на день стать студентами БНТУ

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский национальный технический университет подготовил профориентационную программу для абитуриентов. Старшеклассники 18 мая смогут на день стать студентами ведущего технического вуза страны, сообщили БЕЛТА в БНТУ.
Программу в БНТУ составили таким образом, чтобы старшеклассники смогли окунуться в студенческую жизнь и глубже изучить специфику разных профессий: архитектора, инженера, программиста, экономиста. "Для абитуриентов будет проведена экскурсия по БНТУ, которая включает в себя посещение всех корпусов, столовых, научной библиотеки и спортивного комплекса с бассейном. Далее по расписанию лекционные, практические и лабораторные занятия по самым актуальным направлениям, таким как робототехника, 3D-моделирование и бизнес-планирование", - рассказали в университете.
История БНТУ начинается в 1920 году, когда Минское политехническое училище типа "техникум" было преобразовано в высшее техническое учебное заведение - Белорусский государственный политехнический институт (БГПИ). В начале 1990-х его преобразовали в академию. Белорусским национальным техническим университетом вуз стал в 2002 году. С момента своего основания университет подготовил и выпустил более 185 тыс. высококвалифицированных специалистов для Беларуси и более 7 тыс. специалистов для 120 стран мира.
Во время нынешней вступительной кампании БНТУ планирует принять 2 281 человека на дневное и 164 - на заочное бюджетные отделения. На платное дневное отделение в вузе рассчитывают набрать 732 человека, на заочное платное - 186.-0-
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