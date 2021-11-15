Старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции дан в НАН

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный старт 14-й Белорусской антарктической экспедиции дан в Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В этом году на ледовый континент отправятся 11 человек под руководством бессменного руководителя антарктических экспедиций Алексея Гайдашова. В составе экспедиции научные сотрудники НАН Беларуси (Республиканского центра полярных исследований, Института физики, Объединенного института проблем информатики, НПЦ по биоресурсам), БГУ (Национального научно-исследовательского центра мониторинга озоносферы) и других организаций страны. В команде специалисты, которые уже побывали в Антарктиде, и новички.

"Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа вдали от Родины по наращиванию строительства собственного дома на берегах Антарктики - Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя", а также по проведению научных исследований в рамках новой государственной программы по изучению Антарктики", - отметили в пресс-службе.

По словам первого заместителя председателя Президиума НАН Беларуси Сергея Чижика, основная цель нынешней экспедиции - это получение новых значимых научных результатов. Среди предыдущих - открытие новых для науки видов беспозвоночных и оценка их промысловых запасов, создание эталонной коллекции мхов и лишайников, которая является научным объектом, составляющим национальное достояние Беларуси. Также было проведено обоснование перспектив района размещения Белорусской антарктической станции на полезные ископаемые. Создан базовый аппаратурный комплекс для экспериментальной дистанционной наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности, а также радиометрическая система, которая включена в глобальную радиометрическую сеть AERONET. "И это не полный перечень достижений, которые получены нашими учеными в ходе Белорусских антарктических экспедиций", - отметил Сергей Чижик.

Однако, как подчеркнул он, во время предстоящей экспедиции нужно приложить еще немало сил, чтобы результаты исследований в Антарктике имели значимость для всей страны. "Для этого необходима организация новых исследований уникального биологического потенциала Антарктики для выявления наиболее активных ферментов, которые могли бы быть использованы в целях разработки новых видов лекарственных препаратов широкого круга действия (противоопухолевых, против гипертонии и других), поиска и изучения уникальных геологических объектов и полезных ископаемых, новых данных о строении земной коры и других", - подчеркнул первый заместитель председателя Президиума НАН.

В свою очередь начальник 14-й Белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов подчеркнул, что планируемая экспедиция - наиболее емкая по научным направлениям. "Помимо шести основных, которые вошли в программу научных исследований, каждый сотрудник имеет свои научные задания", - отметил он.

Уже в пятницу, 19 ноября, члены 14-й Белорусской антарктической экспедиции авиационным путем отправятся в Кейптаун. После двухнедельного карантина - авиационным путем к месту базирования в Антарктиду. С декабря 2021 года по май 2022 года будут проведены широкие научные исследования и основные работы по возведению второй очереди Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя". Возвращение планируется в конце апреля - мае 2022 года.-0-