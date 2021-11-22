Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²!

Инвестиции в недвижимость – один из самых надежных и прибыльных способов вложения средств! Особенно если вкладываться в новостройки на начальных этапах строительства. В таком случае можно получить максимальную выгоду!

Старт продаж дома "Брюссель" в квартале "Западная Европа" - отличный шанс инвестировать в недвижимость и получить хорошую прибыль!

На старте цены – самые приятные! Всего от 799 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Больше информации - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши специалисты работают в 56 городах!

Так будут выглядеть новостройки в квартале "Западная Европа"

Квартал "Западная Европа" - один из самых насыщенных в комплексе с точки зрения инфраструктуры. Здесь запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.

В пешей доступности также появятся школы и детские сады, еще одна поликлиника, магазины и жемчужина комплекса – Международный финансовый центр!

Экономическое сердце комплекса – Деловой квартал МФЦ

Так будут выглядеть пять башен МФЦ

Из такого места вам точно не захочется уезжать, ведь все, что нужно будет под рукой!

Как и в любом другом квартале Minsk World, в "Западной Европе" будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.

На первых этажах некоторых домов будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. Дом "Брюссель" - не исключение, здесь запроектировано шесть помещений, в которых могут появится магазин, аптека, кафе или другие объекты городского ритейла.

Таким по проекту будет дома "Брюссель"

"Брюссель" - один из высотных акцентов квартала "Западная Европа". Шикарная новостройка в 25 этажей, все квартиры – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 мІ, высота потолков – 2,7-3 метра.

Таким будет лобби дома "Брюссель"

Стильно и комфортно!

До квартир жителей доставят 3 скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный.

На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.

Чтобы переехать в "Брюссель", достаточно просто захотеть! Тем более что цены и условия приобретения такие приятные! Стать владельцем апартаментов в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку

· С привлечением кредитных программ

Больше информации – у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 56 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Верхнедвинск, Браслав, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Рогачев, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Волковыск, Дятлово, Березовка, Поречье, Слоним, Кареличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Жодино, Борисов, Воложин, Заславль, Молодечно, Копыль, Логойск, Любань, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Мачулищи, Фаниполь.

У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

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