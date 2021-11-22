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Общество
22 ноября 2021, 09:10

Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²!

Инвестиции в недвижимость – один из самых надежных и прибыльных способов вложения средств! Особенно если вкладываться в новостройки на начальных этапах строительства. В таком случае можно получить максимальную выгоду!

Старт продаж дома "Брюссель" в квартале "Западная Европа" - отличный шанс инвестировать в недвижимость и получить хорошую прибыль!

На старте цены – самые приятные! Всего от 799 евро за м² эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Больше информации - у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719, а также в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши специалисты работают в 56 городах!

Так будут выглядеть новостройки в квартале "Западная Европа"
Так будут выглядеть новостройки в квартале "Западная Европа"

Квартал "Западная Европа" - один из самых насыщенных в комплексе с точки зрения инфраструктуры. Здесь запланировано строительство двух детских садов, новой поликлиники, общественно-образовательного центра и здания торгово-общественного назначения с подземной гараж-стоянкой.

В пешей доступности также появятся школы и детские сады, еще одна поликлиника, магазины и жемчужина комплекса – Международный финансовый центр!

Экономическое сердце комплекса – Деловой квартал МФЦ
Экономическое сердце комплекса – Деловой квартал МФЦ

Так будут выглядеть пять башен МФЦ
Так будут выглядеть пять башен МФЦ

Из такого места вам точно не захочется уезжать, ведь все, что нужно будет под рукой!

Как и в любом другом квартале Minsk World, в "Западной Европе" будет много детских и спортивных площадок, появятся парковки для велосипедов, зоны отдыха и выгула домашних животных.

На первых этажах некоторых домов будут коммерческие помещения с отдельными входами и возможностью организации санузлов и тамбуров в каждом помещении. Дом "Брюссель" - не исключение, здесь запроектировано шесть помещений, в которых могут появится магазин, аптека, кафе или другие объекты городского ритейла.

Таким по проекту будет дома "Брюссель"
Таким по проекту будет дома "Брюссель"

"Брюссель" - один из высотных акцентов квартала "Западная Европа". Шикарная новостройка в 25 этажей, все квартиры – свободной планировки с панорамными окнами, площадь варьируется от 28 до 75 мІ, высота потолков – 2,7-3 метра.

Таким будет лобби дома "Брюссель"
Таким будет лобби дома "Брюссель"

Стильно и комфортно!
Стильно и комфортно!

До квартир жителей доставят 3 скоростных лифта OTIS, один из которых – панорамный.

На первом этаже – дизайнерские лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столиком и лапомойкой для домашних животных. В увеличенном тамбуре можно будет разместить детские коляски.

Чтобы переехать в "Брюссель", достаточно просто захотеть! Тем более что цены и условия приобретения такие приятные! Стать владельцем апартаментов в Minsk World можно:

· За собственные средства

· В рассрочку

· С привлечением кредитных программ

Больше информации – у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

А лучше приходите в офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (БЦ Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. П. Мстиславца, 11 (ТРЦ Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши специалисты работают в 56 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Ивацевичи, Кобрин, Лунинец, Витебск, Новополоцк, Полоцк, Верхнедвинск, Браслав, Докшицы, Орша, Дубровно, Лепель, Чашники, Гомель, Житковичи, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Хойники, Петриков, Рогачев, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Волковыск, Дятлово, Березовка, Поречье, Слоним, Кареличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Жодино, Борисов, Воложин, Заславль, Молодечно, Копыль, Логойск, Любань, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Мачулищи, Фаниполь.

У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

Ловите выгоду в многофункциональном комплексе Minsk World!

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