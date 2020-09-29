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Общество
29 сентября 2020, 18:05

Старт всебелорусского исследования 2020

Выбор года
Выбор года

Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) запускает исследование потребительских предпочтений для фестиваля-конкурса "Выбор года 2020". Будут опрошены сотни респондентов из Минска и других городов Беларуси. Также свое мнение выскажут эксперты, рекламная комиссия, высокое жюри и оргкомитет. После этого все ответы будут посчитаны согласно официальной методике конкурса.

Методика определения победителей

Методика определения победителей проекта "Выбор года" – комплексная, одинакова во всех странах проведения конкурса и позволяет оценить товар/услугу с разных сторон, что максимально приближает результаты к объективности.

40% от общего балла составляет результат всебелорусского маркетингового исследования потребительских предпочтений. Один из вопросов анкеты звучит так: "Какой товар в данной товарной категории вы считаете лучшим?". Для подведения результатов конкурса используются показатели "лучший".

Выбор года
Выбор года

Еще 30% – это мнение экспертного совета, в его состав входят представители государственных и общественных организаций, которые являются осведомленными в той или иной сфере и могут оценивать товары/услуги с профессиональной точки зрения.

15% – мнение представителей ведущих рекламных агентств относительно рекламно-имиджевой кампании товаров, их позиционирования, рекламной стратегии и креатива.

10% – мнение высокого жюри. В его состав входят официальные лица Беларуси, представители СМИ, успешные бизнесмены, известные артисты, писатели, телеведущие и другие уважаемые люди Беларуси.

5% – мнение оргкомитета фестиваля.

Методика определения победителей
Методика определения победителей

Участник конкурса, в сумме набравший максимальное количество баллов, является победителем конкурса.

База респондентов со всеми социально-демографическими данными и ответами находится в открытом доступе для каждого участника. Это помогает анализировать целевую аудиторию для своего продукта или услуги, а также позволяет исключить факты накруток голосов, как это бывает при онлайн-голосованиях.

В конце осени результаты исследования будут доступны участникам конкурса.

В декабре пройдет церемония награждения. По традиции, мероприятие будет закрытого формата, на нем соберутся победители, а также представители СМИ и просто уважаемые люди Беларуси.

До объявления итогов конкурса у компаний остается последний шанс подать заявку на участие или на приобретение данных исследования. Опрос будет проводиться по 100 номинациям. Для участников это отличная возможность за небольшие деньги получить маркетинговую информацию, которая в индивидуальном формате будет стоить в разы дороже.

Более подробную информацию по вопросам исследования, участия и методике конкурса можно получить по телефонам:

+375 29 169 92 61

+375 29 667 49 93

Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство -0-

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