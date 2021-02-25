Стартовал марафон видеопоздравлений к 100-летию БГУ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон видеопоздравлений "100 лиц БГУ" запустили в университете. Проект приурочен к 100-летию вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белгосуниверситета.

"На официальных информационных ресурсах БГУ в течение года будет размещено 100 праздничных обращений известных представителей вуза. Эта цифра символизирует юбилейную дату, - рассказали в пресс-службе. - Многотысячный коллектив вуза, а также 185-тысячное сообщество его выпускников в этом марафоне представят руководители, деканы, профессора. В число чествующих войдут также лидеры молодежных организаций, студенты, достигшие успехов в учебной, научно-исследовательской деятельности, победители международных и республиканских соревнований и конкурсов, выпускники разных лет. В двухминутных поздравительных видеороликах прозвучат истории о студенческой жизни, карьерных и личных успехах, пожелания и слова благодарности своей альма-матер".

Открыл поздравительный марафон выпускник БГУ и профессор с самым продолжительным стажем работы Анатолий Антоневич. Работает он на кафедре функционального анализа и аналитической экономики механико-математического факультета c 1967 года. Является автором свыше 200 научных и методических работ, лауреатом премии имени А.Н.Севченко, обладателем звания "Отличник образования Республики Беларусь". Дальше эстафету примет председатель Творческого союза филологического факультета четверокурсница Анастасия Евтушкевич. Завершит поздравительный марафон ректор БГУ Андрей Король. Свои пожелания сотрудникам и студентам вуза он направит накануне торжественного заседания совета по случаю празднования 100-летия БГУ, которое состоится 30 октября.

Организаторами проекта выступают управление воспитательной работы с молодежью и центр корпоративных коммуникаций БГУ.-0-