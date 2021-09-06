Стартовала республиканская арт-инициатива "Беларусы мы"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дан старт республиканской арт-инициативе "Беларусы мы", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Минобразования.

Поучаствовать могут студенты дневной и заочной формы получения образования, преподаватели и сотрудники учреждений высшего образования - отдельные авторы и авторские коллективы.

С 6 по 17 сентября организаторы проекта принимают творческие работы (видеоформат), опубликованные на сайтах учреждений высшего образования, а также в социальных сетях и мессенджерах с хештегом #АРТинициативаБеларусыМы, иллюстрирующие идею арт-инициативы. Работы могут быть представлены выразительными средствами одного из направлений художественного творчества: вокально-хорового, литературного, театрального, инструментального, изобразительного и др.

Среди организаторов проекта Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-