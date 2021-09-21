Стартовало тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й бригады

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 227-м общевойсковом полигоне под руководством заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майора Владимира Кулажина стартовало батальонное тактическое учение с отдельным механизированным батальоном 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Рейдовые действия мотострелков пройдут в четыре этапа в течение трех дней. Сегодня личный состав батальона, преодолев на полигоне водную преграду, выдвинулся к объекту условного противника и уничтожил его.

Эвакуировав раненых и пополнив боезапасы, рейдовый отряд выдвинулся на Лепельский полигон. Военнослужащим предстоит отработать действия в тылу условного противника.-0-