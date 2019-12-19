"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА

Импровизированный квартет по сюжету басни Крылова, вылепленный из снега детьми у новогодней елки. Рабочий поселок Минского тракторного завода. Фото БЕЛТА из фондов БГАКФФД, 27 декабря 1957 г.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До Нового года остались считанные дни, Беларусь готовится встретить очередное десятилетие двухтысячных. Более ста лет БЕЛТА в будни и праздники наблюдает за жизнью страны. В преддверии праздника на сайте агентства появятся подборки уникальных фотографий из прошлого - немного наивных, но зато искренних и душевных. Смотрите первую пятерку снимков и узнавайте своих близких или знакомых, а может, и себя в детстве.

Дети рабочих и служащих Минского тракторного завода в дни новогодних каникул катаются на ледяной горке, 5 января 1957 г.

Юные умельцы Минского Дворца пионеров за изготовлением масок для новогоднего маскарада в "мастерской Деда Мороза", 20 декабря 1955 г.

Дед Мороз с подарками из леса, 27 декабря 1957 г.

Школьники Минска на новогодней елке во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 г.

Фотоподборка БЕЛТА и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов (БГАКФФД).-0-