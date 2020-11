Статьи преподавателей БГПУ об инклюзивном образовании включены в базу данных Web of Science

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статьи представителей Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка размещены в журнале ARPHA Proceedings, включенном в базу данных Web of Science. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В статье заместителя директора Института инклюзивного образования БГПУ по научно-методической работе Светланы Феклистовой "Педагогическая диагностика слухоречевого развития детей с нарушением слуха дошкольного возраста: методика и результаты" охарактеризован разноуровневый инструментарий педагогической диагностики, раскрыты методика и результаты исследования, - рассказали в пресс-службе. - В статье доцента кафедры специальной педагогики Елены Лемех "Педагогическая диагностика сформированности жизненных компетенций воспитанников с тяжелыми множественными нарушениями" представлен инструментарий диагностики на примере образовательной области "Игра", - рассказали в пресс-службе.

База данных Web of Science - поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. В настоящее время Web of Science - одна из самых авторитетных международных баз данных научного цитирования и используется для оценки эффективности деятельности ученого. Web of Science предоставляет ученым возможность опубликовать результаты научного исследования в наиболее авторитетных мировых изданиях.-0-