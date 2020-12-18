Статслужбы государств - участников СНГ оценили опыт Белстата по использованию IT в переписи

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством главы Национального статистического комитета Инны Медведевой сегодня состоялось 61-е заседание Совета руководителей статистических служб государств - участников Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в Белстате.

Руководители и уполномоченные представители национальных статслужб и Межгосударственного статистического комитета СНГ, а также представители Исполнительного комитета СНГ рассмотрели вопросы подготовки и проведения переписей населения раунда 2020 года в государствах - участниках СНГ. При этом участники заседания поблагодарили главу Белстата за предоставленную белорусской стороной возможность изучения опыта организации и проведения переписи населения республики 2019 года с использованием интернета. Кроме этого, они отметили эффективную работу Белстата как представителя региона СНГ в Управляющем совете Программы международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют. Дальнейшая работа по этой программе также стала темой заседания.

Обсуждались и ход подготовки Межгосударственным статистическим комитетом СНГ русскоязычной версии Классификации индивидуального потребления по целям (КИПЦ 2018), и отдельные аспекты работы статистических служб Содружества в условиях пандемии COVID-19, и результаты рассмотрения Комиссией по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ отчета о деятельности Совета руководителей национальных статслужб в 2016-2019 годах.

Фото Белстат

По итогам заседания утверждены отчет о работе Межгосударственного статистического комитета СНГ в 2019 году и его Программа работ на 2021 год.

Также Совет принял решение, что председательство в нем с 1 января 2021 года берет на себя Республика Казахстан в лице руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. Сопредседателями будут председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь и председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Совет является органом отраслевого сотрудничества. Он был образован в соответствии со статьей 1 Соглашения о статистической службе Содружества Независимых Государств 6 февраля 1992 года.-0-