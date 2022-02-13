Стоматолог рассказала, как продлить срок службы пломбы

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач - стоматолог-терапевт Наталья Грицкевич в эфире телеканала СТВ рассказала, как продлить срок службы пломбы, сообщает БЕЛТА.

Ответить на вопрос, как продлить срок службы пломбы, однозначно нельзя, так как это зависит от разных факторов, отметила Наталья Грицкевич. "В первую очередь это ответственность, профессионализм и квалификация доктора, который делал эту процедуру. Во-вторых, материалы, с помощью которых был восстановлен зуб. От их качества, от фирмы-производителя, соблюдения сроков годности, правильного хранения, конечно, зависит итог того, сколько прослужит пломба", - сказала она.

В основном пломбы выполняют защитную функцию, препятствуя разрушению зубов. К слову, никакие специалисты и материалы не застрахуют зубы от вредных привычек. Если грызть карандаши, семечки, колоть отреставрированными зубами орехи, срок службы пломб будет меньше. Немаловажными считаются и иные стоматологические проблемы у пациента. К примеру, если у человека неправильный прикус, отреставрированный зуб подвергается избыточным нагрузкам, в таком случае пломба изнашивается намного быстрее.

Немаловажным является соблюдение техники постановки реставрации, отметила Наталья Грицкевич. Она объяснила, как пломба крепится к зубу. "Зуб - это биологическая ткань, пломба - это, по сути, пластмасса. То есть модифицированный полимер современный, но он имеет отношение по химическому составу к пластмассам. Как их соединить? Существует для этого адгезивная система. Зуб после препарирования обрабатывается специальной протравкой - слабым раствором фосфорной кислоты, эмаль становится пористой, затем в нее проникает адгезивная система, которая запечатывает эти поры и микромеханически фиксируется к зубу. После этого адгезивная система химически соединяется уже с пломбировочным материалом. Таким образом соединение получается достаточно крепким", - рассказала она.

Стоматолог обратила внимание: чтобы увеличить срок службы, нужно регулярно приходить на профессиональную гигиену, чтобы подполировать реставрацию, тщательно чистить зубы дома, чтобы снизить микробную нагрузку в полости рта и уменьшить ферментную активность микроорганизмов.-0-