Страны ЕАЭС представили позиции по либерализации международных автоперевозок

Во время совещания. Фото ЕЭК

15 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза представили свои позиции по вопросам либерализации международных автоперевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Сегодня в формате видеоконференции состоялось оперативное совещание рабочей группы высокого уровня под руководством председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с участием руководителей уполномоченных органов государств ЕАЭС в сфере транспорта. "Стороны высказали свои позиции по вопросу поэтапной либерализации международных автомобильных перевозок. Об итогах работы планируется проинформировать членов Совета ЕЭК 20 апреля", - отметили в Евразийской экономической комиссии.

Совещание прошло в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета от 10 апреля по доработке проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-