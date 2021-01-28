Страны Межгоссовета СНГ по космосу хотят выступать с общей позицией на площадке ООН

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Межгосударственного совета по космосу СНГ хотят выступать с общей позицией на площадке ООН. Об этом шла речь на заседании совета в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

"Совет принял решение о необходимости консолидации усилий и выработке единой позиции государств - участников СНГ, по вопросам, входящим в повестку дня Комитета ООН по космосу и его подкомитетов, с целью представления ее на площадке ООН", - сообщили в пресс-службе.

Межгоссовет поддержал предложение России о практическом развитии сотрудничества стран СНГ в области предоставления и использования космических услуг и разработке с этой целью межгосударственной программы.

На заседании приняты решения о необходимости дальнейшего создания в СНГ многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, интеграции наземных инфраструктур государств СНГ, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, нормативно-технического обеспечения совместных проектов стран СНГ в космической сфере.

Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, как председатель межгоссовета в 2020 году, проинформировал участников заседания о результатах деятельности совета за истекший год под председательством Беларуси, а также о присоединении НАН Беларуси в январе 2021 года к международной хартии "Космос и крупные катастрофы" в качестве полноправного члена.

"Одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия в СНГ было и остается сотрудничество в области мирного освоения космоса. И подтверждение тому - принятие в 2018 году новой нормативной базы, регламентирующей совместную деятельность государств - участников СНГ в космической сфере и создание в январе 2020 года Межгосударственного совета по космосу. Беларусь имела честь председательствовать в совете в течение первого года его деятельности, по итогам которого можно с уверенностью констатировать, что решение о создании совета было правильным, своевременным и отвечающим сегодняшним реалиям", - отметил Владимир Гусаков.

По его мнению, сотрудничество под эгидой совета поможет формировать и реализовывать совместные программы и проекты, будет способствовать взаимному обмену научной и технической информацией, результатами опытно-конструкторских работ в различных областях космической науки, техники и технологий, положительно влиять на подготовку кадров, обмен специалистами и учеными.

Председательство в совете в 2021 году перешло к Казахстану. Очередное заседание запланировано на первое полугодие 2022 года в России.

В мероприятии участвовали руководители и представители компетентных органов в космической сфере Беларуси, Казахстана, России, Узбекистана и Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ. Представители Армении и Азербайджана участвовали в качестве наблюдателей.-0-