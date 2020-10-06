Страны СНГ обсудили взаимодействие в информационной сфере

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в информационной сфере" с участием полномочных представителей Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и сотрудников Исполнительного комитета СНГ состоялись сегодня в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники консультаций обменялись информацией о проделанной работе по информационному сопровождению мероприятий при председательстве Узбекистана в СНГ в 2020 году и договорились продолжить подобную практику в следующем году при председательстве Беларуси и в связи с 30-летием Содружества.

Во время мероприятия обсуждены вопросы взаимодействия с новыми участниками информационного пространства (блогеры, пользователи социальных сетей), различные аспекты информационной работы в условиях пандемии COVID-19, а также использования социальных сетей для информирования соотечественников за рубежом. Кроме того, участники консультаций обсудили формы и методы работы внешнеполитических ведомств с представителями национальных и иностранных СМИ.

"Было поддержано предложение белорусской стороны о проведении очередных консультаций о взаимодействии государств СНГ в информационной сфере в 2021 году в Минске. Конкретную дату проведения и формат мероприятия решено согласовать в рабочем порядке", - отметили в пресс-службе.-0-