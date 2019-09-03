Страны СНГ признают координирующую роль ООН в борьбе с терроризмом - Лебедев

3 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Содружество Независимых Государств рассматривает борьбу с терроризмом как одну из важнейших задач и признает координирующую роль в этом процессе Организации Объединенных Наций. Об этом председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил сегодня на международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев отметил, что новые технологии, искусственный интеллект в настоящее время присутствуют во всех сферах общества, и у этого есть как положительная сторона, так и отрицательная. К сожалению, по мере доступности новых технологий террористы используют их в своих целях, констатировал он.

Исполнительный секретарь СНГ обратил внимание, что страны Содружества проводят работу по противостоянию этой проблеме в соответствии с принятой трехлетней программой, которая предусматривает меры по борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма.

Он также подчеркнул, что солидная нормативно-правовая база взаимодействия в рамках СНГ постоянно совершенствуется. По его словам, в борьбе с терроризмом все активнее используются новые технологии, инновации. "Мы осуществляем взаимодействие в части разработки производства и поставок определенных видов технических средств и оборудования для борьбы с терроризмом. Новейшие технологии широко применяются спецслужбами и компетентными органами СНГ для обмена информацией о лицах, причастных к террористической деятельности, для установления их мест нахождения, выявления в международных пунктах пропуска, а также при раскрытии и расследовании преступлений в сфере информационных технологий, связанных с терроризмом", - рассказал исполнительный секретарь СНГ.

Он обратил внимание на то, что страны СНГ активно используют новые технологии для обеспечения безопасности во время проведения международных мероприятий, а также на всех видах транспорта и важных объектах. В качестве положительного примера использования высоких технологий в целях обеспечения безопасности он привел их применение на II Европейских играх в Минске. "Белорусские коллеги успешно справились с этой задачей", - заметил он.

Сергей Лебедев также проинформировал, что в последние годы более активным стало сотрудничество подразделений финансовой разведки стран СНГ в выявлении и отслеживании финансовых потоков, полученных в результате экономических преступлений, а также в пресечении попыток направления этих финансовых потоков на террористическую деятельность. Он обратил особое внимание на то, что сотрудничество стран СНГ в противодействии терроризму осуществляется на базе общепризнанных мировым сообществом правовых норм и принципов, во взаимодействии с компетентными международными организациями, в числе которых Контртеррористическое управление ООН, соответствующие структуры ОБСЕ, ШОС, ОДКБ.

Исполнительный секретарь СНГ выразил заинтересованность в дальнейшем сплочении национальных усилий в борьбе с терроризмом. "Перспективным нам представляется совмещение усилий в этой сфере с бизнес-сообществом, прежде всего с его специализированными компаниями, которые располагают возможностью содействовать в борьбе с криминальными проявлениями в киберпространстве", - сказал Сергей Лебедев.

Он выразил уверенность в том, что данная международная конференция внесет большой вклад в борьбу с терроризмом. Также отметил особую роль Беларуси, которая прочно зарекомендовала себя как государство, активно выступающее за мирное решение международных конфликтов и предоставляющее удобную площадку для ведения переговоров и организации важных международных форумов.-0-