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Общество
07 октября 2021, 20:09

Страны СНГ продолжат разработку общих подходов к обеспечению качества высшего образования

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета по сотрудничеству в области образования государств - участников СНГ прошло сегодня в Ереване. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие члены совета от Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Узбекистана и приглашенные лица.

Обсуждены 19 вопросов повестки дня. В частности, проанализированы состояние и перспективы развития Санкт-Петербургского государственного университета как базовой организации стран Содружества по подготовке кадров в области гуманитарных и социально-экономических наук, а также Республиканского института профессионального образования Беларуси - базовой организации по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в системе профессионально-технического и среднего специального образования. Совет согласился с предложением о придании Российскому университету дружбы народов статуса базовой организации по подготовке и переподготовке высококвалифицированных журналистских кадров.

"Представители стран СНГ приняли решение продолжить разработку общих подходов в части обеспечения качества высшего образования. Для этого решено изучить опыт по применению цифровых технологий в оценке качества образования в государствах и представить лучшие национальные информационные платформы для их дальнейшего использования, а также привлекать студентов к процедуре внешней и внутренней оценки качества образования", - рассказали в пресс-службе.

Совет утвердил в новой редакции положение о международном фестивале педагогического мастерства. В документ были внесены критерии и показатели оценки конкурсантов-участников фестиваля, в том числе критерии и показатели оценки опыта педагогической деятельности, плана-конспекта урока (занятия) и мастер-классов.

Участники заседания приняли решение по выполнению плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития Содружества до 2030 года. В частности, решено создать рабочую группу по разработке проектов программы научного исследования состояния и перспектив развития национальных систем аттестации научных и научно-педагогических кадров и соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях.

Для взаимодействия по противодействию распространению COVID-19 члены совета решили обмениваться лучшими практиками в сфере использования дистанционного обучения посредством проведения вебинаров для различных категорий педагогических работников в режиме онлайн, разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы в области профессионального образования с использованием дистанционных образовательных технологий, а также изучать опыт Министерства науки и высшего образования России по применению дистанционных технологий, электронного обучения в вузах.

Совет одобрил концепцию VII Съезда учителей и работников образования государств СНГ, проведение которого запланировано в IV квартале 2022 года в Казахстане. Его тема - "Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период".

Участники заседания утвердили список награждения нагрудным знаком "Отличник образования Содружества Независимых Государств", обсудили вопросы реализации Целей устойчивого развития, проведения мероприятий к 30-летию СНГ, а также подготовки и участия в мероприятиях тематических годов в СНГ: 2022-й - Год народного творчества и культурного наследия в СНГ, 2023-й - Год русского языка как языка межнационального общения. Совет выразил благодарность коллективу Российского государственного гуманитарного университета, базовой организации по историческому образованию, за разработку методических материалов, посвященных тематическим годам в Содружестве.

Председателем Совета по сотрудничеству в области образования на очередной срок избран вице-министр образования и науки Казахстана Куаныш Ергалиев. Следующее заседание совета решено провести в 2022 году в Казахстане.-0-

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