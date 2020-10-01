1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегию борьбы с коррупцией на 2021-2030 годы планируют принять в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры.

Проект модели национальной стратегии был рассмотрен на международной научно-практической конференции "Концептуальные основы стратегии борьбы с коррупцией". Системный консолидирующий правовой документ направлен на формирование эффективной государственной политики в указанной сфере.

Участники конференции положительно оценили разработанный НПЦ Генпрокуратуры проект и рекомендовали направить его в секретариат республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией для последующего согласования, общественного обсуждения и принятия.

Также презентован учебник "Противодействие коррупции", подготовленный авторским коллективом из работников НПЦ и Генпрокуратуры Беларуси, а также преподавателей вузов. Это первый в стране учебник по этой дисциплине. Его особенность в том, что помимо теоретического материала приведены примеры из правоприменительной практики прокуратуры.

Директор НПЦ Генпрокуратуры Беларуси Василий Марчук отметил: саморегулирование каждой организации для соответствия антикоррупционным требованиям - основа профилактики коррупции. В этой связи перспективно такое новое направление, как антикоррупционный комплаенс-менеджмент.

В конференции участвовали представители государственных органов, научных и высших учебных заведений Азербайджана, Беларуси, России, Украины. Обсуждался международный опыт разработки и реализации стратегий борьбы с коррупцией, состояние и тенденции коррупционной преступности.-0-