Строительство объектов питания спортсменов II Европейских игр нужно ускорить - Сивак

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня на совещании с активом столицы обратился к Президенту с просьбой поддержать инициативу по упрощению отдельных юридических процедур по строительству объектов питания спортсменов на II Европейских играх в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подготовка к II Европейским играм ведется на основе двух принципов: максимально использовать собственные силы и не должно быть бросовых работ, все должно использоваться после игр. Времени осталось мало, а сделать предстоит очень много. В первую очередь необходимо подготовить объекты, где мы должны встретить, разместить и накормить участников игр, спортсменов и гостей города", - сказал Анатолий Сивак.

Процесс подготовки к играм и контроля организован в еженедельном и ежедневном режиме. Работает оперативный штаб. "Мы сделаем все, чтобы спортсменам и гостям мероприятий было удобно, уютно и комфортно. Укрепим в сознании каждого, кто посетит Минск, его привлекательность, открытость и доброжелательность жителей столицы", - подчеркнул Анатолий Сивак.

"Все, что мы делаем, будет реализовываться через призму потребностей жителей столицы. Руководители Мингорисполкома, администраций районов, руководители предприятий и общественных организаций определили на ближайший период перечень мероприятий, который станет основой работы с населением по формированию комфортной и удобной городской среды. Мы сделаем все возможное, чтобы минчане видели и чувствовали, что действия власти направлены на благополучие человека", - заключил мэр столицы.-0-