Строительство забора на польской границе негативно скажется на будущем потомстве животных в Беловежской пуще

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство нового заграждения на белорусско-польской границе негативно повлияет на генетический обмен между популяциями животных в Беловежской пуще. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка "Беловежская пуща", сообщает БЕЛТА.

"Беловежская пуща - единый организм живой природы. Физические барьеры, которые разделяют Беловежскую пущу на две отдельные части, - один из факторов, негативно влияющих на протекание некоторых природных процессов на территории трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - подчеркнули в научном отделе нацпарка. Ученые привели пример: впервые забор в Беловежской пуще появился во времена холодной войны в 1981 году на территории ее белорусской части. Это привело к тому, что прекратился генетический обмен между польской и белорусской субпопуляциями копытных животных, в том числе зубра. Более мелкие животные, включая хищников, со временем научились преодолевать препятствие.

При включении белорусской части Беловежской пущи в состав трансграничного объекта Всемирного наследия в 1992 году одной из рекомендаций было рассмотрение вопроса об устранении пограничного заграждения для беспрепятственного генетического обмена между животными. Специалисты отметили: искусственные заграждения лишают зверей свободы перемещения и представляет серьезную опасность для устойчивого существования и сохранения популяций, в особенности краснокнижных видов.

"Планируется строительство нового заграждения на польской стороне, которое создаст абсолютно непреодолимый барьер на пути перемещения тех животных, которые ранее беспрепятственно перемещались через госграницу. В наиболее уязвимом положении окажутся самые малочисленные виды млекопитающих, прежде всего такие хищники, как волки и рыси", - обратили внимание белорусские ученые.

Численность рыси в Беловежской пуще длительное время остается стабильно невысокой, несмотря на ее высокий природоохранный статус по обе стороны границы. Общая численность в 25 особей не позволяет популяции существовать без постоянного генетического обмена с соседними группировками. Создание нового заграждения ставит под угрозу долгосрочное существование устойчивой группировки этого вида в Беловежской пуще из-за генетического вырождения.

"Как нам стало известно, представители польской науки также высказывают озабоченность относительно негативного влияния проектируемых сооружений на функционирование экосистем Беловежской пущи. Детальная оценка воздействия на окружающую среду новой физической преграды на путях естественной миграции животных не проводилась, а механизмы, которые могли бы минимизировать возможное негативное воздействие, не предложены", - добавили в научном отделе национального парка.-0-