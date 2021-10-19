Студенческий интернет-ресурс БГУ признан лучшим молодежным СМИ ЕАЭС

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий интернет-ресурс факультета журналистики БГУ Studlive.by победил в номинации "Лучшее молодежное СМИ ЕАЭС" на международном форуме "Пространство Евразии". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
На форуме проект представила главный редактор, четверокурсница факультета журналистики Марина Кишкурно. "Выступающим предстояло достойно рассказать о ресурсе и аргументированно ответить на вопросы жюри и аудитории. Борьба за победу развернулась среди сильных участников, в числе которых лауреаты премии прошлых лет, однако высокую оценку получил именно БГУ", - поделилась впечатлениями студентка.
Свои медиаресурсы молодые журналисты заявляли в пяти номинациях: "Лучший главный редактор студенческого СМИ", "Лучшее молодежное СМИ ЕАЭС", "Лучший студенческий медиапроект", "Лучшее студенческое радио" и "Лучшее студенческое ТВ".
Кроме того, в копилке Беларуси еще одна победа на форуме. Лучшим студенческим ТВ признан проект "СтудТВ БГПУ" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
Итоги были подведены 14 октября в Москве. Конкурсная и коммуникационная площадка призвана консолидировать сообщества молодых журналистов стран ЕАЭС. Всего в форуме приняли участие 350 молодых экономистов, политологов, дипломатов, историков, журналистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в возрасте от 18 до 35 лет.
Studlive.by - студенческий интернет-ресурс факультета журналистики БГУ. Создан в мае 2012 года для реализации журналистского потенциала студентов и абитуриентов вуза. На портале публикуются новости журфака, интервью с творческими людьми, спортивные репортажи, материалы о концертах и выставках, полезные советы, стихи, рассказы. В состав редакции входят четверокурсницы Анастасия Коледа, Ольга Плюхаева и первокурсница Елизавета Микулич. Руководителями проекта являются старший преподаватель кафедры периодической печати и веб-журналистики Дмитрий Синявский и заместитель начальника учебного центра коммуникационных технологий Алексей Забайлович.
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