Студенческий турнир научных перспектив способствует привлечению молодежи в науку - НАН

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенческий турнир научных перспектив Sciteen способствует привлечению молодежи в науку. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это соревнование мы проводим уже в пятый раз. Все начиналось со студенческого турнира естественно-научных дисциплин. У его истоков - молодые люди, которые пришли в НАН Беларуси, понимая, что для привлечения молодых специалистов в науку нужны принципиально новые формы работы. Такие турниры, которые направлены на решение нетривиальных, нестандартных научно-практических задач, призваны пробудить у студентов интерес к науке, к познанию", - сказал Андрей Иванец.

Турнир Sciteen имеет международный статус: в нем участвуют представители Беларуси, России, Украины, Германии и Франции. В отборочном этапе турнира приняли участие более 100 студентов из 20 вузов в пяти странах. Лучшие участники прибыли на очный этап соревнований в Минске. "Химиков, биологов, физиков, специалистов в сфере информационных технологий объединили в междисциплинарные команды. Они будут решать принципиально новые задачи, которые сегодня кажутся фантастикой, а завтра могут стать реальностью. Например, технология 3D-печати лекарственных препаратов. Это очень тонкий органический синтез, требующий больших интеллектуальных и творческих затрат. Использование 3D-технологий для этой цели будет предложено нашим ребятам в качестве задачи для мозгового штурма. Целый ряд задач будет связан с генетикой, микробиологией, так как биотехнологии очень активно развиваются во всем мире", - отметил председатель Совета молодых ученых НАН.

Отличительная особенность турнира - то, что все задания составлены с участием крупных промышленных, производственных, научно-инновационных компаний. "Эти задачи сегодня на самом деле стоят перед нашей наукой, нашим производством. Важно, чтобы молодежь предложила нестандартные, нетривиальные решения", - добавил Андрей Иванец.

Студенческий турнир научных перспектив Sciteen-2019 проходит в Минске 8-14 апреля. В 2019 году он проводится НАН Беларуси совместно с БГУ уже в пятый раз.-0-