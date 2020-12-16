16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ перевели легенды латиноязычных карт периода ВКЛ и Речи Посполитой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Работа стала частью молодежного проекта "Наша Родина на картах и гравюрах ХVI-ХVII вв.". Он инициирован и реализован четверокурсниками филологического факультета Валерией Скоробогатой, Ариной Лавринович и второкурсницей Екатериной Костюковой. Куратором выступил старший преподаватель кафедры классической филологии Дмитрий Минкевич. Консультативную помощь оказали сотрудники Национального исторического музея Беларуси и специалисты географического факультета БГУ", - рассказали в пресс-службе.

Студенты перевели с латинского на белорусский и русский языки легенды четырех карт и гравюр из фондов Национального исторического музея: "Осада Ляховичского замка" (1660 год), "Литва" из атласа Герарда Меркатора ХVI века, гравюры Эрика Дальберга ХVII века "Третий день битвы под Варшавой 20 июля 1656 года" и "Осада Бреста 1657 года". Были описаны также графические особенности и проведен лингво-стилистический анализ текста карт.

Итогом работы стали макеты исторических ценностей. Карты с переводами оформлены в виде выставочных экспонатов для их дальнейшего использования во время публичных лекций в БГУ и столичных школах.-0-