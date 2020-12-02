Студенты БГУ победили в конкурсе на лучшее предложение по развитию агроусадеб Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты БГУ победили в республиканском кейс-чемпионате "Агро 2.0". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В команду вошли студентки факультета социокультурных коммуникаций (ФСК) Кристина Веренич, Анастасия Яковец и Надежда Вербельчук. Они разработали антикризисный план для агроусадьбы "Ольхово" в Волковыском районе Гродненской области.

"Девушки предложили решения по увеличению количества клиентов, узнаваемости усадьбы, получения прибыли без капитальных вложений. Достижение этих показателей, по расчетам команды БГУ, возможно через модернизацию усадьбы и внедрение новых туристических услуг. В числе конкретных инициатив предложена концепция позиционирования агроусадьбы, представлен разработанный логотип для усадьбы и сувенирной продукции, обновленное меню, организация площадок для проведения свадеб в национальном стиле, фотосессий, велосипедных прогулок. Для популяризации деятельности "Ольхово" инициировано проведение ежегодного национального фестиваля "Бульба Фэст". По подсчетам разработчиков, реализация инициатив позволит увеличить годовую прибыль агроусадьбы "Ольхово" в три раза", - рассказали в пресс-службе.

Во время работы над проектом команда БГУ проводила интервью, анализировала и сравнивала работу усадьбы с другими объектами, общалась с хозяином по принципу "тайный покупатель". Руководителем команды БГУ выступила старший преподаватель кафедры культурологии ФСК Елена Сельченок.

В этом году в состязании участвовала 131 студенческая сборная из 22 вузов Беларуси. Второе место заняли студенты Белорусского государственного технологического университета, бронза досталась команде Белорусско-Российского университета.

Кейс-чемпионат "Агро 2.0" проходил с сентября по ноябрь. Организатором мероприятия выступило ОАО "Белагропромбанк". Состязание проводится в третий раз с целью поддержки социально-экономической деятельности студентов и создания условий для осуществления их деловой инициативы, развития конкурентоспособности и применения теоретических навыков на практике. Студентам-победителям и обладателям второго и третьего мест было предложено трудоустройство по окончании университета.-0-

Фото БГУ